Chahed : la Tunisie n’est pas concernée par le point 10 de la résolution américaine

Réagissant au contenu du 10ème point de la résolution présentée par des sénateurs américains au Sénat en vue de soutenir la Tunisie, le chef du gouvernement Youssef Chahed a indiqué à Mosaïque FM, « la Tunisie n'est pas concernée par cette disposition ».

Il est à rappeler que le dite résolution comprend 11 points dont la dixième qui « exhorte vivement le gouvernement de la République tunisienne à cesser son soutien à toutes les résolutions et autres mesures qui discriminent ou visent autrement Israël dans l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et d'autres organisations des Nations Unies ».