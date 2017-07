Chahed plaide pour le maintien de l'aide sécuritaire et économique américaine à la Tunisie

« La Tunisie est au premier rang des pays qui combattent le terrorisme dont elle est la cible en tant que démocratie naissante », a déclaré, lundi à Washington, le chef du gouvernement Youssef Chahed. Il a souligné la considération que vouent les Etats-Unis à l'expérience tunisienne en matière de lutte contre le terrorisme et la corruption déclaré le -t-il dit dans une déclaration de presse donnée en marge de la visite de travail et d'amitié qu'il effectue du 10 au 12 juillet à Washington.

Évoquant l'intérêt porté par les États-Unis à la situation en Libye et à l'initiative du président Béji Caïd Essebsi pour un règlement politique global de la crise libyenne, Chahed a indiqué avoir insisté auprès des responsables américains sur le rôle prépondérant de la Tunisie comme allié stratégique incontournable sur ce dossier, à la faveur des bonnes relations diplomatiques qu'elle entretient avec tous les pays.

« Toute révision à la baisse de l'aide sécuritaire et économique américaine à la Tunisie risque d'envoyer un message négatif aux organisations terroristes quant aux capacités et à la promptitude des forces sécuritaires et militaires tunisiennes », a lancé Chahed.

Ce déplacement à Washington, le premier de Youssef Chahed en tant que chef du gouvernement, intervient au moment où le nouveau budget de l'administration Trump pour l'exercice 2018 prévoit une baisse importante de l’aide militaire et économique à la Tunisie.

Par ailleurs, le chef du gouvernement qui s'ets entretenu au département du Trésor américain avec le secrétaire d’Etat au Trésor, Steven Mnuchin, a souligné l'attention particulière accordée par ce département à la jeune expérience démocratique tunisienne et sa disposition à soutenir la Tunisie.

Selon Youssef Chahed, le département du Trésor américain semble convaincu de la nécessité d'aider la Tunisie à mener jusqu'au bout son processus de transition démocratique et lui permettre, ainsi, de se positionner au peloton des pays démocratiques avancés.