Le Cercle Kheireddine organise, samedi 24 février à l'hôtel de Paris, les Berges du Lac une rencontre – débat intitulée « Changer d'école, changer de société : Comment réinventer l'école de la République ».

Argumentaire :

L’éducation est un fait national et nous sommes condamnés à en porter collectivement le fardeau sans discrimination. Cette responsabilité collective envers l’école de la République est particulièrement grande en cette phase historique où l'humanité lutte pour répondre à des défis globaux et où la Nation tunisienne s'efforce d’opérer la transition démocratique de la meilleure façon imaginable et avec le moins de dégâts possibles.

La nouvelle école de la République devra notamment pouvoir répondre aux exigences de la révolution en termes de « travail, liberté et dignité nationale ». Pour cela, un diagnostic détaillé de la situation actuelle et une réflexion tout aussi programmatique que philosophique s’imposent.

Co-organisée par le Cercle Kheireddine, le Forum de l’académie politique et la Fondation Konrad Adenauer, cette rencontre aura pour objectif de réfléchir et d’apporter des propositions concrètes à deux principaux défis :

Penser les valeurs et les invariants de l’éducation face aux grandes ruptures économiques et technologiques qui se profilent ;

Penser la capacité de l’école tunisienne à renouer avec ces invariants tout en s’arrimant aux (r)évolutions de son temps.

La première conférence sera présentée par le professeur Hamadi Ben Jaballah et aura pour titre : « Au service de l’école de la République ».

Professeur Ben Jaballah commencera son analyse par une réflexion sur les déterminants politiques, socio-économiques, pédagogiques et philosophiques de l’évolution du système éducatif tunisien. Il s’interrogera ensuite sur la cohérence du système éducatif et sa capacité à stimuler la créativité humaine, l’éducation citoyenne et le renouveau des forces productives. Enfin, Professeur Ben Jaballah portera son regard sur le contenu de l’acte éducatif, aussi bien au niveau scolaire qu’à celui de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

La deuxième intervention sera présentée par le professeur Karim Ben Kahla. Elle portera sur « L’état de l’école tunisienne : comparaisons internationales et éclairages du programme PISA ». Après une brève présentation des grades tendances d’évolution de l’école tunisienne, cette intervention s’arrêtera sur les performances du système éducatif tunisien qui se dégagent de l’évaluation PISA.

La troisième intervention sera présentée par le professeur Zeineb Ben Ammar Mamlouk. Elle portera sur « L’école: enjeux d’hier, d’aujourd’hui et de demain ? ».

Partant du constat des grandes ruptures qui accompagnent la nouvelle économie, cette présentation défend l’hypothèse selon laquelle il faudrait changer de paradigme pour ne plus essayer de « faire mieux » et commencer à « faire autrement ».

Afin de préparer le futur, il importe d’identifier les savoirs nécessaires à la socialisation et à l’exercice d’une citoyenneté consciente, responsable, environnementale, entrepreneuriale, civique, solidaire, pour former des personnes dotées de compétences solides et étendues en termes d’innovation et de créativité, des personnes aptes à penser «autrement», à vivre autrement, à observer, à analyser de manière critique et à résoudre des problèmes inédits.

Communiqué