Ciel nuageux et pluies isolées ce samedi 11 novembre

Les Tunisiens seront très nombreux ce samedi 11 novembre au stade olympique de rades pour soutenir l’équipe nationale. Ils espèrent tous qu’il fera beau et que la pluie tant souhaitée, sera pour plus tard.

Les services des météo temps annoncent un ciel nuageux avec pluies isolées et orageuses sur la plupart des régions et qui deviendront temporairement intenses et en quantités localement importantes sur le sud et les régions côtières Est avec chutes de grêle par endroits.

Le vent de secteur Nord fort de 40 à 60 km/h, atteignant 80 km/h près des côtes Est et dépassant 100 km/h sous orages.

Les températures maximales seront comprises entre 14 et 19°C et de l’ordre de 12°C sur les hauteurs.