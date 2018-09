Clôture des travaux de "l'Académie de la jeunesse citoyenne et active"

Plus de 1500 directeurs, inspecteurs, animateurs et autres représentants de la société civile et de la jeunesse active au sein des institutions des jeunes représentant 24 gouvernorats ont profité des programmes des différentes sessions de formations organisées depuis le 5 juillet dernier à Hammamet, dans le cadre de “l’Académie de la jeunesse active et citoyenne”.

Les sessions de formation (8 sessions) organisées par l’Observatoire national de la jeunesse en partenariat avec la direction générale de la jeunesse de Hammamet, s’inscrivent dans le cadre du projet pilote de la deuxième génération des institutions de jeunesse en Tunisie.

Ce projet intervient en application de l’accord de partenariat établi entre le ministère des affaires de la jeunesse et du sport et l’Agence allemande de la coopération Internationale (GIZ).

Parmi les principaux objectifs de l’Académie de la jeunesse active et citoyenne, le développement des aptitudes des participants en vue de les appuyer dans l’élaboration du programme de leurs institutions respectives en prévision de l’année éducative 2018/2019.

Il s’agit, également, de les aider à mieux gérer leurs ressources financières et humaines sur la base d’une approche participative permettant de faire valoir les nouveaux rôles au sein des institutions de jeunesse, sous la supervision de formateurs et d’experts dans le domaine de la jeunesse.