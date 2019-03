Clôture des travaux du Forum de la société civile et des médias

Le 24 mars 2019 à Hammamet, une conférence de presse a été organisée par IDEA MENA (International Debate Education Association – Middle East & North Africa) pour clôturer les activités du "Forum de la Société Civile et des Médias au Moyen Orient et Afrique du Nord", en marge de la 30ème session du Sommet de la Ligue Arabe.

Les travaux du forum ont abouti à une série de recommandations, autour des médias, de la société civile et des jeunes. Les participants ont souligné la nécessité, pour la Ligue des Etats Arabes, de s’ouvrir à son environnement civil et médiatique, en mettant en place des stratégies et mécanismes transparents, efficaces et inclusifs contribuant au renforcement de la participation et de la coopération entre ces différents acteurs dans la région.

Les participants ont, également, proposé des structures et mécanismes alternatifs jouant le rôle que la Ligue des Etats Arabes est censée jouer auprès des jeunes, de la société civile et des médias, et de créer des liens et coordonner entre les organisations de la société civile et les médias dans la région, à travers des propositions et recommandations claires, qu’a présentées le forum à l’issue de discussions et consultations avec les différents secteurs concernés.

IDEA MENA a réuni ses partenaires Tunisiens, Libanais, Jordaniens et Marocains lors du Forum qui s'est tenu du 21 au 24 mars et qui a servi à produire une liste de recommandations pratiques à l'intention de la Ligue des États Arabes, ainsi qu’à proposer la création de mécanismes et de structures censées jouer le rôle délaissé par la ligue envers les jeunes, la société civile et les médias.

Le Forum s’inscrit dans le cadre des activités du projet « Interaction avec la Ligue des États Arabes », qui vise à sensibiliser le public sur rôle de la Ligue, et à associer, efficacement, les jeunes, les organisations de la société civile et les médias à la Ligue des États Arabes et à ses institutions.

A travers ses trois étapes, ce projet vise à sensibiliser l’opinion publique à l’égard de la Ligue des États Arabes, et à encourager la Ligue à changer son style de travail afin de s’ouvrir, davantage, à la jeunesse, à la société civile et aux médias, et de faire parvenir son message à tous les citoyens des pays arabes et d’interagir avec, dans une plus grande échelle de ce qui est habituellement.

Dans ce sens, IDEA MENA a lancé une série de cinq vidéos sur les réseaux sociaux servant à présenter l'histoire et les structures de la Ligue Arabe aux populations de la région, suivie de séminaires locaux au Maroc, en Tunisie, au Liban et en Jordanie, au cours desquels des présentations ont été faites sur la Ligue Arabe, son histoire, ses institutions et ses rôles. Ces séminaires locaux ont aussi servi à la tenue de débats et discussions publiques sur l’importance de faire participer la société civile au processus de prise de décisions de la Ligue des États Arabes.

Ce forum lance une nouvelle initiative visant à créer un espace arabe participatif et interactif, loin des stéréotypes traditionnels qui caractérisent le travail de la Ligue des États Arabes au cours des dernières décennies, ce qui leur permet d’espérer une réponse favorable à leurs recommandations afin d'atteindre ses objectifs, qui, bien entendu, sont en parfaite harmonie avec les nobles objectifs autour desquels la Ligue a été fondée, et ceux que les peuples arabes de tout âges, genres, nationalités, intérêts et statuts économiques et niveau de connaissances, attendent.

IDEA MENA s'est employée à créer des partenariats efficaces avec les organisations de la société civile et les médias dans les pays ciblés par le projet.