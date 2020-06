Comment la corruption est-elle perçue en Tunisie ?

Les résultats de l’enquête quantitative de perception de la corruption en Tunisie seront présentés et discutés, jeudi 29 Mai2020 de 12h00 à 14h00, lors de l’émission « Studio d’intégrité » diffusée sur « Radio Nazaha » http://radionazaha.tn, la radio web de l’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption (INLUCC).

Il s’agit d’une enquête quantitative pour savoir comment les Tunisiens perçoivent la corruption aujourd’hui et mieux comprendre l’évolution de ce fléau après la révolution. La discussion entre son Excellence l’Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne Dr. Andreas Reinicke, le président de l’INLUCC Chawki Tabib, M. Samy Kallel, le gérant du cabinet de sondage et marketing BJKA et DR. Stefanie Harter, la coordinatrice du Cluster Gouvernance et Développement Décentralisé à la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh. Le débat sera, également, diffusé en direct sur la page FB de la Radio Nazaha, de l’INLUCC, de la GIZ et de l’ambassade d’Allemagne en Tunisie.

L’enquête sur le terrain, réalisée en Octobre 2019 à partir d’un échantillon représentatif de 1003 ménages, a permis de collecter et d’analyser la perception de citoyen tunisien quant aux causes et conséquences de la corruption ainsi que sur la notoriété de l’INLUCC et des autres acteurs qui interviennent dans le processus de lutte contre la corruption. Des recommandations concrètes et des pistes d’amélioration pour faire face à la corruption seront également discutées par les intervenants. Pour la deuxième année consécutive, l’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption (INLUCC) en collaboration avec la coopération allemande au développement (GIZ) ont réalisé cette enquête dans le cadre du projet « Appui au Processus de Transition en Tunisie: Prévention et Lutte Contre la Corruption » qui est financé par le Ministère fédéral des Affaires Etrangères Allemand (AA) et mis en œuvre par l’INLUCC conjointement avec la GIZ. *

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH est une entreprise fédérale allemande active dans le domaine de la coopération internationale pour le développement durable. En Tunisie depuis 1975, la GIZ met en œuvre des projets de développement dans le cadre de la coopération tuniso-allemande, et ceci dans quatre secteurs, en mettant particulièrement l’accent sur le développement des régions rurales : la gestion durable des ressources naturelles, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, le développement économique durable et la promotion de l’emploi, ainsi que le développement régional, la gouvernance locale et la démocratie.

Communiqué