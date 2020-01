Comment la prestation de Kais Saied a été commentée dans les médias étrangers?

La première prestation télévisée du chef de l’Etat Kais Saied été commentée autrement dans les médias étrangers. Pour France Info, après 100 jours passés au pouvoir, Kaïs Saïed reste une énigme, commente France Info. Il a axé sa communication sur les thèmes socio-économiques qui lui sont chers, plus que sur la défense et la politique étrangères, domaines relevant pourtant des prérogatives présidentielles. Il a certes reçu des responsables étrangers de tous bords au sujet du conflit en Libye voisine, dont le président turc Recep Tayyip Erdogan. Mais il a aussi invité à Carthage des diplômés chômeurs, des martyrs de la révolution de 2011 et autre laissés-pour-compte de l'intérieur du pays.

De son côté, La tribune de Genève, a commenté cette interview du président tunisien « qui avait jusque-là pratiquement fermé à la presse les portes du palais de Carthage ». Malgré ses critiques contre le système parlementaire partisan, il a assuré qu'il n'avait aucune intention de former un parti. Il a souligné qu'en cas d'échec à former un gouvernement, «je devrais appliquer la Constitution». Elle lui permet, en l'absence de gouvernement approuvé, de dissoudre le Parlement à partir de mi-mars.

Kaïs Saïed, qui habite toujours dans son quartier populaire, a souligné avoir préparé des projets de loi, «en matière économique et sociale», des thèmes qui lui sont chers, bien que ses prérogatives portent essentiellement sur la sécurité et la politique étrangère.

Dans ses trois premiers mois au pouvoir, il a certes reçu des responsables étrangers de tous bords au sujet du conflit en Libye voisine, dont le président turc Recep Tayyip Erdogan. Mais il a aussi invité au palais de Carthage des diplômés chômeurs, des martyrs de la révolution de 2011 et autres laissés-pour-compte de l'intérieur du pays.

