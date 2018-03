Comment préserver l'indépendance du pays?

Le 20 mars 1956, la Tunisie retrouve son indépendance, sa liberté et sa souveraineté. Elle fête aujourd’hui le 62ème anniversaire.

En ce jour, la Tunisie en finissait avec 75 ans de protectorat français. Territoire de rivalité entre puissances, porte d’entrée sur la Méditerranée, ce pays riche d’une histoire millénaire a toujours été le théâtre de luttes depuis la civilisation carthaginoise jusqu’à l’après-indépendance.

L'indépendance est l'une des plus belles choses qui inspirent l'amour et l'attachement à sa terre natale et qui développent le sens du patriotisme.

Une chose que nous ne devrions pas perdre de vue à aucun moment est comment préserver l'état de l'indépendance réelle d'un pays. Ceci exige un réexamen complet de la réalité du pays loin de slogans, des discours, des aspirations et des rêves. On doit commencer par construire l'unité nationale sur la base de la liberté, la justice, la dignité, l'intégrité et le principe de la primauté du système de droit. Nous ne pouvons pas la réaliser sans avoir œuvré ardemment pour assurer sa sécurité alimentaire et sociale, militaire et culturelle qui constituent las premières lignes de défense de l'indépendance sans concessions ou compromissions.

Qui dit 20 mars en Tunisie, dit festivités et célébration d’un évènement historique. Mais ceci doit être surtout l’occasion pour réfléchir à l’avenir du pays et des perspectives de son développement où l'humain doit être le coeur de son projet.

Que nous sommes loin de ce noble objectif! Ces 7 dernières années la Tunisie vit une crise grave dans tous les domaines, sa classe politique est incompétente et qui ne fait que servir ses propres intérêts et ceux des chancelleries étrangères qui les ont installés au pouvoir.

Je ne peux que déclamer les fameux vers du grand poète tunisien, le militant engagé Abou El Kacem Chebbi :

Lorsqu’un jour le peuple veut vivre,

Force est pour le Destin, de répondre,

Force est pour les ténèbres de se dissiper,

Force est pour les chaînes de se briser.

Bonne fête à la Tunisie et à son peuple dans la paix, la liberté et la prospérité.

Klai Abdessatar