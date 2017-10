Commissions parlementaires : la part du lion à Nidaa et Ennahdha

Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a complété hier la répartition des responsabilités pour les bureaux des commissions législatives et spéciales conformément aux dispositions du règlement intérieur du parlement.

Un consensus a été enfin trouvé entre les présidents des groupes parlementaires.

Concernant les commissions parlementaires, la présidence de trois d’entre elles, sur un total de neuf, est revenue au mouvement Ennahdha. Il s’agit de la commission des droits et libertés, la commission de l’industrie et de l’énergie et la commission de l’agriculture.

Quant à la présidence des commissions de la législation générale et de l’organisation de l’administration et des forces porteuses d’armes, elle a été confiée à Nidaa Tounès.

S’agissant des commissions spéciales, Ennahdha a obtenu la présidence de la commission de la sécurité et de la défense ainsi que de la commission du développement régional. Nidaa Tounès présidera, pour sa part, la commission de la réforme administrative et de la bonne gouvernance et celle des affaires de la femme et de la famille.

Ci-dessous la répartition des responsabilités entre les blocs parlementaires au sein des commissions, d’après un communiqué publié par l’ARP.

Commissions parlementaires

1/La Commission de la législation générale

Président: groupe Nida Tounès

Vice-président: groupe Al Horra (Machrou Tounès)

Rapporteur: groupe Ennahdha

Premier rapporteur adjoint: Nida Tounès

Deuxième rapporteur adjoint: Afek Tounès

2/La Commission des droits et libertés et des relations extérieures

Président: groupe Ennahdha

Vice-président: groupe Nida Tounès

Rapporteur: groupe démocrate

Premier rapporteur adjoint: groupe Ennahdha

Deuxième rapporteur adjoint: groupe Front populaire

3/La Commission des finances, de la planification et du développement

Président: groupe Front populaire

Vice-président: groupe Nida Tounès

Rapporteur: groupe Ennahdha

Premier rapporteur adjoint: groupe Ennahdha

Deuxième rapporteur adjoint: groupe démocrate

4/La Commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et des services y afférents

Président: groupe Ennahdha

Vice-président: groupe démocrate

Rapporteur: groupe Nida Tounès

Premier rapporteur adjoint: groupe Ennahdha

Deuxième rapporteur adjoint: groupe Al Horra

5/La Commission de l’industrie, de l’énergie, des ressources naturelles, de l’infrastructure et de l’environnement

Président: groupe Ennahdha

Vice-président: groupe de l’Union patriotique libre (UPL)

Rapporteur: groupe Al Horra

Premier rapporteur adjoint: groupe Ennahdha

Deuxième rapporteur adjoint: groupe Nida Tounès

6/La Commission de la santé et des affaires sociales

Président: groupe Al Horra

Vice-président: groupe Ennahdha

Rapporteur: groupe FP

Premier rapporteur adjoint: groupe Nida Tounès

Deuxième rapporteur adjoint: groupe UPL

7/La Commission de la jeunesse, la culture, l’éducation et la recherche scientifique

Président: groupe FP

Vice-président : groupe Ennahdha

Rapporteur: groupe UPL

Premier rapporteur adjoint : groupe Ennahdha

Deuxième rapporteur adjoint: groupe Nida Tounès

8/La Commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces porteuses d’armes

Président: groupe Nida Tounès

Vice-président: groupe FP

Rapporteur: groupe Ennahdha

Premier rapporteur adjoint: groupe Nida Tounès

Deuxième rapporteur adjoint: groupe Al Horra

9/La Commission du règlement intérieur, de l’immunité et des lois parlementaires et électorales

Président: groupe démocrate

Vice-président: groupe Ennahdha

Rapporteur: groupe Nida Tounès

Premier rapporteur adjoint: groupe Ennahdha

Deuxième rapporteur adjoint: groupe Al Watania

Les commissions spéciales

1/La Commission de la sécurité et de la défense

Président: groupe Ennahdha

Vice-président: groupe Nida Tounès

Rapporteur: groupe Nida Tounès

Premier rapporteur adjoint: groupe Ennahdha

Deuxième rapporteur adjoint: groupe Al Horra

2/La Commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de gestion des deniers publics

Président: groupe Nida Tounès

Vice-président: groupe Al Horra

Rapporteur: groupe Ennahdha

Premier rapporteur adjoint: groupe Ennahdha

Deuxième rapporteur adjoint: groupe Nida Tounès

3/La Commission du développement régional

Président: groupe Ennahdha

Vice-président: groupe Nida Tounès

Rapporteur: groupe Nida Tounès

Premier rapporteur adjoint: groupe Ennahdha

Deuxième rapporteur adjoint: groupe FP

4/La Commission des martyrs et blessés de la révolution, de l’application de la loi sur l’amnistie générale et la justice transitionnelle

Président: groupe FP

Vice-président: groupe démocrate

Rapporteur: groupe Ennahdha

Premier rapporteur adjoint: groupe Ennahdha

Deuxième rapporteur adjoint: groupe UPL

5/La Commission des personnes porteuses de handicap et des catégories précaires

Président: groupe Al Horra

Vice-président: groupe Ennahdha

Rapporteur: groupe UPL

Premier rapporteur adjoint: groupe Afek Tounès et Appel des Tunisiens à l’étranger

Deuxième rapporteur adjoint: groupe Al Watania

6/La Commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées

Président: groupe Nida Tounès

Vice-président: groupe Ennahdha

Rapporteur: groupe FP

Premier rapporteur adjoint: groupe Nida Tounès

Deuxième rapporteur adjoint: groupe démocrate

7/ La Commission des Tunisiens à l’étranger

Président: groupe Ennahdha

Vice-président: groupe FP

Rapporteur: groupe Al Horra

Premier rapporteur adjoint: groupe Ennahdha

Deuxième rapporteur adjoint: groupe Nida Tounès

8/ La Commission électorale

Président: groupe de l’UPL

Vice-président: groupe Ennahdha

Rapporteur: groupe Ennahdha

Premier rapporteur adjoint: groupe Nida Tounès

Deuxième rapporteur adjoint: groupe Al Horra