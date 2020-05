Coronavirus dans le monde : Retour progressif à la normale

Tandis que l'Europe revient progressivement "à la normale", la majorité des pays étant désormais déconfinés, une province chinoise lance de son côté un nouveau confinement. Au total, le coronavirus a causé plus de 316 000 décès à travers le globe.

La Chine va-t-elle devoir confiner plus largement sa population ? L'agence Bloomberg a annoncé ce lundi que les autorités de la province de Jilin vont reconfiner leur population après la découverte de 34 nouveaux cas de Covid-19 dans un territoire pourtant épargné jusque-là avec 127 contaminations en tout, bien loin des chiffres évoqués à Wuhan, épicentre de l'épidémie avec 60 000 cas. La province de Jilin, au nord-est de la Chine et à proximité de la frontière avec la Corée du Nord, abrite 108 millions d'habitants. Dans la ville de Shulan qui comprend 670 000 habitants, les autorités ont annoncé qu'elles isoleraient les quartiers comprenant des cas confirmés ou suspects. Les écoles sont fermées.

Depuis l'apparition du Covid-19 en Chine en décembre dernier, la maladie a contaminé plus de 4,8 millions de personnes dans le monde, et a tué plus de 316 000 personnes. Les Etats-Unis comptabilisent à eux seuls plus de 90 000 morts des suites de la maladie. La pandémie a également fait des ravages en Europe avec plus de 34 000 morts au Royaume-Uni, plus de 31 000 en Italie, plus de 28 000 en France et 27 000 en Espagne. Mais les derniers bilans officiels quotidiens dans certains pays sont au plus bas. L'Espagne a enregistré 59 morts du Covid-19 ces dernières 24h, et l'Italie 99 victimes du virus en 24h, le chiffre journalier le plus bas depuis début mars.

Partout sur la planète, les autorités sont partagées entre une crainte d'une deuxième vague de coronavirus et une catastrophe économique dans leur pays. Chacun tente d'alléger progressivement un confinement aux conséquences parfois douloureuses. En Europe, des dizaines de millions d'habitants ont joui d'un premier week-end de relative liberté. Le monde poursuit lundi son lent retour "à la normale". "Espressos" de retour en terrasse en Italie, réouverture de la basilique Saint-Pierre à Rome et de l'Acropole à Athènes... L'Europe, continent le plus endeuillé, a franchi une nouvelle étape de son déconfinement. Du Portugal au Danemark, en passant par l'Irlande ou l'Allemagne, plusieurs pays européens rouvrent leurs restaurants, cafés et terrasses. Aux Etats-Unis, le débat fait rage entre les partisans d'une réouverture rapide de l'économie et ceux d'une ouverture lente et raisonnée pour tenter d'éviter une seconde vague d'infections.

L'assemblée annuelle de l'OMS s'est ouverte lundi virtuellement pour la première fois de son histoire, les pays appelant à ce que le futur vaccin contre le coronavirus soit un "bien public" et à réformer l'OMS pour qu'elle réponde mieux aux pandémies.

Statistiques du coronavirus au 18/05/2020 au soir Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de morts Nouveaux décès USA 1,543,416 +15,752 91,605 Russie 290,678 +8,926 2,722 Espagne 278,188 +469 27,709 Royaume-Uni 246,406 +2,711 34,796 Brésil 245,595 +4,515 16,370 Italie 225,886 +451 32,007 France 179,927 +358 28,239 Allemagne 177,268 +617 8,119 Turquie 150,593 +1,158 4,171 Iran 122,492 +2,294 7,057 Inde 100,340 +4,642 3,156 Pérou 92,273 2,648 Chine 82,954 +7 4,634 Canada 78,017 +1,015 5,839 Arabie Saoudite 57,345 +2,593 320 Belgique 55,559 +279 9,080 Mexique 49,219 +2,075 5,177 Chili 46,059 +2,278 478 Pays Bas 44,141 +146 5,694 Pakistan 42,125 +1,974 903 Qatar 33,969 +1,365 15 Equateur 33,182 2,736 Suisse 30,597 +10 1,886 Biélorussie 30,572 +922 171 Suède 30,377 +234 3,698 Portugal 29,209 +173 1,231 Singapour 28,343 +305 22 Irlande 24,200 +88 1,547 Emirats Arabes Unis 24,190 +832 224 Bangladesh 23,870 +1,602 349 Pologne 18,885 +356 936 Ukraine 18,616 +325 535 Indonésie 18,010 +496 1,191 Roumanie 17,036 +165 1,120 Israël 16,643 +26 276 Japon 16,285 744

