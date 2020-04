Coronavirus en Algérie et Maroc

En Algérie, 47 wilayas (préfectures) sur les 48 que compte le pays sont désormais touchées par le coronavirus. L'épidémie a fait 313 morts pour 1983 cas confirmés par le pays, ce qui fait de l'Algérie le pays du Maghreb le plus touché par le Covid-19. Blida reste le territoire le plus concerné avec plus de 500 cas devant Alger. Les autorités soulignent toutefois que le nombre de nouveaux cas baisse à Blida mais rappellent au respect des règles de confinement. Le pic de l'épidémie n'est pas attendu avant le 20 avril selon un membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus en Algérie. Pour rappel, l'administration de chloroquine aux malades a été validée fin mars. "Actuellement, le protocole mis en place est destiné aux personnes qui sont considérées comme des personnes à risque et qui ont des pathologies chroniques associées quelle que soit leur forme. Il est destiné également aux patients qui ont des formes compliquées ou sévères", avait expliqué fin mars Smail Mesbah, membre du conseil scientifique réuni par les autorités.

Coronavirus au Maroc

Le Maroc compte plus de 1800 cas de coronavirus officiellement déclarés pour 126 décès. Des mesures de confinement strict ont été rapidement prises et ont conduit à de nombreuses arrestations ces derniers jours : 4300 durant le week-end selon un communiqué officiel. Les autorités ont dépêché l'armée pour renforcer les contrôles mais ces mesures sont difficilement suivies dans les zones de population dense où l'arrêt des activités économiques a de graves conséquences pour une population qui vit essentiellement de petits boulots et ne dispose pas de couverture sociale. Pour rappel, le port du masque a été imposé, le royaume a débloqué un fonds de subvention pour les fournir à bas prix et s'est lancée dans une politique de production intensive de masques avec pour objectif à court terme de parvenir à en exporter.

Pour rappel, le royaume est également devenu le premier Etat au monde à généraliser l'utilisation de la chloroquine pour tous les malades. Le Maroc a même racheté dès le milieu du mois de mars tout le stock de Nivaquine (chloroquine) et de Plaquenil (hydroxychloroquine) à la filiale marocaine du laboratoire Sanofi. Les premiers résultats, attendus dans deux ou trois semaines, seront sans doute scrutés de près par la communauté internationale. Pour contrer l'épidémie, le pays avait rapidement suspendu début mars ses liaisons avec l'Espagne et la France avant d'annoncer la fermeture des établissements scolaires (crèches, écoles, collèges, lycées et universités) le 16 mars dernier. Les établissements publics (cafés, restaurants, cinémas, salles des fêtes…) ont ensuite fermé, annonce suivie de l'instauration de l'état d'urgence sanitaire le 22 mars. Le confinement a finalement été instauré et personne ne peut quitter son domicile sans une attestation de déplacement dérogatoire délivrée par les autorités ou l'employeur.

Source : l’Internaute