Coronavirus: possible confinement général à chaque fin de semaine

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a déclaré que le comité scientifique a proposé au chef du gouvernement d'imposer un confinement général chaque fin de semaine, soulignant que le confinement dans son ancienne forme n'est plus efficace face à la hausse du nombre de contaminations et de décès.

Faouzi Mehdi a ajouté dans un entretien accordé au journal Le Maghreb, ce samedi 23 janvier 2021, que les statistiques enregistrées font part d’une centaine de décès par jour. Ceci est dû, selon lui, à un manque de discipline dans l'application des mesures de prévention pendant les trois dernières semaines.

Il est à noter que le ministre de la Santé tient une conférence de presse à la Kasbah, ce samedi 23 janvier et sera consacré à l'évolution de la situation endémique et l'annonce d'un certain nombre de mesures visant à endiguer la pandémie