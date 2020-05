Coronavirus-Tunisie: Un nouveau bilan au 07 Mai 2020

Le ministère de la santé a annoncé, tôt ce matin, l’enregistrement de quatre nouveaux cas de contamination au Covid-19 au cours de la journée du 07 Mai 2020. Le nombre de cas passe à 1030 sur un total de 27420 analyses. On a, également, enregistré un nouveau décès, le nombre passe ainsi à 45. Alors que le nombre de guérisons est de 638.

Le ministère a également annoncé que 24 autres sont actuellement admis dans les unités de réanimation.

Les patients actuellement hospitalisés (sans tenir compte de ceux admis dans les unités de réanimation) sont au nombre de 35.

Le ministère a, par ailleurs, affirmé que les analyses aux laboratoires sont essentiellement effectuées sur les personnes suspectées d'avoir contracté le virus et celles ayant fréquenté les cas confirmés.

Le ministère a ainsi exhorté les citoyens au respect total de la loi et des mesures d'isolement sanitaire et de confinement général dans toutes les régions du pays, afin de limiter la propagation du virus.

Les cas de contamination par le virus se répartissent comme suit :