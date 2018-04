Coup de théâtre, Mohamed Ennaceur démissionne de la présidence de l’ARP

L’information est tombée tôt ce matin, Mohamed Enanceur a décidé de jeter l’éponge et de démissionner de la présidence de l’Assemblée des représentants du peuple. Une décision murement réfléchie, après l’affront qu’il a subi au cours de la plénière de lundi 26 mars et qui lui est resté en travers de la gorge. Il a été, ce jour-là, apostrophé en des termes crus et indécents par certains députés qui l’ont accusé de parjure et d’entraves à la bonne marche du parlement. Mais l’impair qui a enfoncé le clou est cette accusation lancée contre lui par la députée Monia Brahim. L’élue d’Ennahdha qui se définit comme étant « plus virile, plus intègre et plus honnête que lui », a disjoncté en l’accusant d’avoir un dossier à l’IVD. Accusation qui l’a fait sortir de ses gonds en ripostant de la manière la plus sèche. « Je suis propre, plus propre même que vous et que tous ceux que vous connaissez dans votre entourage ». D’habitude impassible, il a toujours fait « preuve de la sérénité du sage africain face aux interminables palabres qu’il regarde du haut de son Perchoir avec le flegme qui sied à sa place au-dessus de la mêlée », comme l’a qualifié notre confrère Raouf Ben Rejeb.

Le spectacle qui s’est déroulé devant ses yeux, en cette plénière de lundi dernier, l’une des plus longues des plus houleuses dans l’histoire du parlement tunisien, l’a durement affecté. Lui qui dispose de ressources infinies d’indifférence face à l’agressivité et au déchainement des passions, a vécu un véritable psychodrame.

Mohamed Ennaceur n’est ni un néophyte, ni un novice en politique. Il traine derrière lui une longue expérience d’homme d’état, ayant été de tous les combats pour la fondation de la république. Gouverneur, à ses premières heures, député, ambassadeur et ministre, il connait bien les rouages de l’Etat. Initiateur du contrat social, il est connu pour être un homme de dialogue et de concertation. Trois fois ministre des affaires sociales, il a été à l’origine du contrat social en 1977. Proche de l’UGTT, il a démissionné, avec d’autres ministres en décembre 1977, du gouvernement pour protester contre le durcissement du gouvernement Nouira vis-à-vis de la centrale syndicale. C’était quelques semaines avant l’éclatement des évènements douloureux du 26 janvier 1978. Mais il a été repêché moins de deux années après pour reprendre son poste qu’il a retrouvé en 2011 dans les gouvernements de Mohamed Gannouchi et Béji Caid Essebsi.

Proposé au perchoir par Nidaa Tounes dont était le vice-président après les législatives d’octobre 2014, il a répondu à l’appel du devoir. Il a été élu à la présidence de l’Assemblée par une forte majorité. En trois ans et quelques poussières, il a fait de son mieux pour assumer ses lourdes responsabilités. Mais ce « lundi noir » a été la goutte qui a fait déborder le vase.

L’information n’a pas été confirmée, Ennaceur est pour le moment injoignable, son cabinet aussi. Mais en ce 1er avril, où le poisson prend une place alimentaire importante, il est de coutume de faire des canulars et des fausses nouvelles qui sonnent vraies, dans les médias. L’auteur de ses lignes n’a pas dérogé à la règle.

Avec ses respectueux hommages à si Mohamed Ennaceur et aux lecteurs.

B.O