Coupe africaines : un véritable Waterloo pour les clubs tunisiens

Dimanche noir pour les deux clubs tunisiens dans les demi-finales des coupes africaines. Partis légèrement favoris après les rencontres aller, l’Etoile Sportive du Sahel, en ligue des champions et le Club Africain dans la coupe de la CAF, sont tombés du haut respectivement face au club égyptien Al Ahly au stade Borj Al Arab à Alexandrie et au stade olympique de Rades face aux sud-africains de le SSU. A l’arrivée une raclée pour l’ESS, 2-6 et une défaite déplorable pour les clubistes 1-3, synonymes d’élimination. Le club égyptien, battu à l'aller par l'Etoile du Sahel, a complétement submergé les Tunisiens au retour avec un cinglant 6-2. Le club, huit fois vainqueur de la Ligue des champions, a vite rattrapé son retard dès la 2e minute avec un but de son défenseur... Ali Maaloul. A la pause, les Egyptiens menaient déjà par 3-0. Malgré la réduction du score de Rami Bedoui au retour des vestiaires, l'équipe cairote, a imposé sa loi sous le sillage de son attaquant marocain Walid Azarou, auteur d'un triplé. Al Ahly rencontrera en finale le Widad de Casablanca.

Quant au CA, après un nul ramené de l’Afrique du sud et malgré le soutien de plus de 40.000 supporters, il est passé complètement à côté. Avec de joueurs amorphes et un entraineur passif, l’équipe n’a pratiquement réussi rien de bon encaissant, même, un troisième un but stupide. Pourtant, les Clubistes avaient toutes les cartes en main pour aller en finale, mais ils ont tout gâché en l’espace de 90 minutes face à une équipe de Supersport United hyperréaliste. Mais ils sont passés complètement passés à côté et quittent ainsi la compétition par la petite porte. Super Sport Utd affrontera le TP Mazembe en finale.

Un véritable Waterloo pour les clubs tunisiens.