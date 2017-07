Coupes africaines : véritables tirs groupés des quatre clubs tunisiens

La 6e et dernière journée de la phase de groupes des coupes africaines, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération a été bénéfique aux quatre clubs tunisiens engagés dans les deux compétions et qui ont terminé premiers de leurs groupes. Véritables tirs groupés avec, en plus, trois cartons à domicile par le même score 4-0.

Si en Ligue des champions, l’Etoile sportive s’est qualifiée sans jouer, son adversaire du jour le Merrikh du Soudan, a été disqualifiée suite à la sanction infligée par la FIFA à la fédération soudanaise, l’EST, s’est, quant elle amusée, ce dimanche au stade olympique de Radès, face aux Ethiopiens de St-Georges en marquant quatre buts. Dans la coupe de la CAF, le Club Africain a retrouvé toutes ses sensations en décrochant une troisième victoire consécutive, vendredi dernier, au stade olympique de Radès, face à l’équipe ougandaise de Kampala City, en lui infligeant une lourde défaite par 4-0. Samedi, l’autre club tunisien, le CSS lui a emboité le pas en gagnant au stade Taieb Mhiri à Sfax, par le même score (4-0) face au Mououldia Club d’Alger.

En coupe de la CAF, le Club Africain rencontrera en quart de finale, le MCAlger alors que le Club Sfaxien affrontera le FUS de Rabat. Les deux clubs auront l’avantage de jouer les matchs retour à domicile. Les matches aller seront disputés les week-end des 8 et 15 septembre.