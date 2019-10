Coupole d’El Menzah : l'incendie maîtrisé et plusieurs suspects arrêtés

Les unités de la protection civile ont réussi à maitriser l’incendie qui s’est déclaré lundi soir au sous sol du palais des sports d’El Menzah où sont entreposés des équipements sportifs et des produits plastiques inflammables.

Autour de la coupole, la zone a été le théâtre de rassemblements de citoyens et de membres de la société civile ainsi que de responsables, notamment la ministre de la Jeunesse et des Sports, Sonia Ben Cheik, le gouverneur de Tunis, ainsi que des unités de sécurité qui ont bouclé la zone.

Après l'extinction des feux, les unités techniques ont pénétré à la salle pour déterminer les causes de l'incendie.

La ministre de la Jeunesse et des Sports, a déclaré que l'incendie a été totalement circonscrit, sans enregistrer de pertes, soulignant que les feux se sont déclarés à l'entrepôt situé au sous sol qui contenait des objets en plastique sans toutefois se propager à la salle ou aux gradins.

"Une cellule de crise a été mise en place et une réunion se tiendrait demain au siège du ministère pour évaluer les dégâts et les pertes et déterminer la capacité de la salle à accueillir des compétitions sportives", a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le gouverneur de Tunis, Chadli Boualègue, a déclaré que la situation était dangereuse en raison du départ de feux depuis l'entrepôt au sous sol qui contient des matériaux plastiques, expliquant que si les feus s'étaient propagé aux gradins "le résultat serait différent".

Il a ajouté que l’incendie a vite été maitrisé grâce aux moyens mis en place avec un nombre suffisant de camions des pompiers, indiquant que la salle a également été refroidie pour empêcher le feu de toucher d'autres parties de l'installation sportive.

"Après le contrôle de l'incendie, la deuxième phase portera sur une enquête menée par les services de sécurité touchant les suspects arrêtés aux environs de la salle", a-t-il affirmé.

De son côté, le directeur général de la cité sportive, Tarek Ferjaoui, a déclaré que "le dôme sportif d'El Menzah était en bon état et capable d'accueillir toutes les manifestations".