Décès du célèbre couturier français Givenchy

Le célèbre couturier français Hubert Givenchy s’est éteint dans son sommeil le samedi 10 mars 2018. Il est connu pour avoir créé la marque du même nom, et pour avoir habillé l’actrice Audrey Hepburn, sa muse.

Né en 1927, Hubert James Taffin de Givenchy débute dans la mode à l’âge de 18 ans. Dès 1952, il crée sa propre maison de couture et s’illustre rapidement avec des tenues composées de blouses et de jupes légères qui tranchent radicalement avec les tenues corsetées de l’époque. En 1953 commence sa collaboration avec l’actrice américaine Audrey Hepburn. Elle portera notamment sa célèbre petite robe noire dans « Breakfast at Tiffany’s » et déclarera : « Je suis attachée à Givenchy comme les Américaines à leur psychiatre ».

« Parmi les créateurs qui ont définitivement installé Paris, à partir des années 1950, au sommet de la mode mondiale, Hubert de Givenchy a donné à sa maison de couture une place à part. Tant dans les robes longues de prestige que dans les tenues de jour, Hubert de Givenchy a su réunir deux qualités rares : être novateur et intemporel », a réagi Bernard Arnault, à la tête de LVMH, propriétaire de la maison Givenchy depuis 1998.

Une grande exposition a rendu hommage au travail d’Hubert de Givenchy l’an dernier à la Cité de la dentelle et de la mode de Calais, dans le nord, région d’où il était originaire.