Le militant syndicaliste Salah Zeghidi est décédé ce lundi 02 avril 2018. C’est Meriem Zeghidi Abda qui l’a annoncé sur sa page Facebook.

« Papa s'en est allé, entouré et aimé des siens mais aussi de vous toutes et tous. Gardez en mémoire son beau sourire et sa passion pour la vie », a-t-elle écrit. Nos sincères condoléances à la famille du défunt, à ses amis et tous ceux qui l’ont connu de près ou de loin.