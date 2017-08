Découverte de plans terroristes visant Jendouba, le Kef et Kasserine

Selon Mosaïque FM qui cite des sources sécuritaires, les unités spéciales de lutte contre le terrorisme ont découvert récemment plusieurs plans terroristes visant les régions de Jendouba, le Kef et Kasserine.

Des groupes appartenant à la cellule d'Oqba Ibn Nafaa composés de Tunisiens et d'Algériens, ont planifié de kidnapper un officier sécuritaire dans une ville du Nord-Ouest.

Les éléments terroristes devraient, également, attaquer un bus militaire sur les frontières tuniso-algériennes et une patrouille militaire dans le centre-ouest.