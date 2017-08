Découverte des plans terroristes visant des agents de la séurité

L’unité nationale de lutte contre le terrorisme à l'Aouina a découvert des plans terroristes de la Katiba d'Okba Ibn Nafaa.

Ces plans viseraient des agents de la sécurité, dans les montagnes du gouvernorat du Kef.

Selon Mosaïque FM citant des sources bien infromées, la Katiba est active dans les montagnes du Kef et de Kasserine et vise à commettre des attaques contre le poste sécuritaire de Khammouda (Kasserine) au niveau de la route reliant le Kef à Kasserine, à proximité du Mont Sammama et de Chaambi.