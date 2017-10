Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent

Les agents de la sous-direction de recherches économiques et financières de la police judiciaire relevant de la direction générale de la sureté ont démantelé lundi un gang international formé de six personnes.

Le réseau est spécialisé dans le blanchiment d’argent entre la Tunisie et un pays étranger. Un membre de ce réseau a été arrêté à la région de Sousse. La brigade a saisi chez lui 4170 dinars et une voiture. Les autres membres du réseau sont recherchés.