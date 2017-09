Sept individus ont été arrêtés dans la délégation de Foussana du gouvernorat de Kasserine, à la suite du démantèlement d’un réseau de trafic de voitures volées.

Selon un communiqué rendu public lundi par le ministère de l’Intérieur, une vingtaine de voitures notamment des véhicules tout terrain ont été volés dans la localité de Bouderyes avant d’être acheminés vers un pays voisin.

Au cours de cette opération, les forces de l’ordre ont réussi à saisir deux voitures, deux fusils, un sabre, 25 feux d'artifice, 1600 litres de carburant et un faux billet de 500 euros.

Les individus interpellés sont accusés d’atteinte aux biens et personnes, de trafic de voitures volées et de détention et trafic de faux billets en devises.

D’après le même communiqué, les autorités compétentes poursuivent leurs recherches pour arrêter le reste des membres du réseau.