Démarrage aujourd'hui de l’inscription à distance dans les collèges et lycées

C’est à partir de ce mercredi 29 août que démarre l’inscription à distance dans les collèges et lycées et ce à la suite d’un accord en vertu d’un accord signé, mardi, à Tunis entre le ministère de l’Education, la Poste Tunisienne, le Centre National des Technologies en Education et Tunisie Monétique.

En vertu de ce texte, les élèves du cycle de base et secondaire pourront s’inscrire soit via internet (www.inscription.education.tn) soit par SMS en composant *181#.

Pour chaque opération d’inscription à distance par internet ou par téléphone portable, un montant de 600 millimes sera prélevé directement de la carte Digicard vendue aux élèves à raison de 400 millimes.

L’objectif étant de rapprocher les liens entre les parents et leurs établissements éducatifs et de gagner du temps, a indiqué le ministre de l’Education, Hatem Ben Salem.

Cela permettra de faire des économies de papiers, a-t-il ajouté, précisant que des SMS seront transmis le 8 septembre prochain aux lycéens et collégiens afin de leur fournir toutes les informations nécessaires sur l’emploi du temps.

Il s’agit, selon le ministre, de préparer au mieux la rentrée scolaire, soulignant que son département est prêt à assumer la responsabilité entière en cas de problème lors de l’inscription en ligne.

« Il est difficile de réussir à 100% l’opération d’inscription mais nous espérons atteindre un taux de 90% », a-t-il dit.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme « Tunisie numérique » qui a pour objectif de rapprocher les services du citoyen », a, pour sa part, indiqué le président directeur général de la poste tunisienne.