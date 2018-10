Démarrage de la Foire Nationale du Livre Tunisien

La première édition de la Foire Nationale du Livre Tunisien organise plusieurs ateliers dans des spécialités diverses dont le premier est consacré à la bande dessinée sous la direction de Yassine Tlili à partir d’un conte traditionnel. Cet atelier a démarré dimanche 21 octobre et se poursuivra jusqu’au 27 octobre 2018.

A partir du lundi 22 octobre un atelier consacré au théâtre de l’ombre sera ouvert sous la direction de Fares Afif et Nahad Touati. Cet atelier qui s’adresse aux enfants entre 6 et 12 ans travaillera à partir un conte que les participants tenteront de reconstruire ses personnages, de choisir les matériaux dont ils auront besoin dans la confection des marionnettes tout s’exerçant à leur manipulation. L’atelier du théâtre de l’ombre s’achèvera jeudi 25 octobre 2018 avec la présentation du travail accompli par le groupe des participants durant cette formation.

La Foire Nationale du Livre Tunisien propose également les jeudi 25 et vendredi 26 octobre 2018, un atelier de céramique destiné aux enfants et aux adolescents parmi le public de la Cité et ce à travers une initiation à l’utilisation de l’argile qui passe par la confection d’objets d’art sous la direction de Mohamed Hachicha. Les travaux des participants seront exposés au terme de cet atelier.

Le programme culturel de la Foire Nationale du Livre Tunisien propose aussi un atelier consacrée à la réalité augmentée avec la participation de la société Digital cultural experience chaque jour de 10h00 à 20h00 outre un atelier de cinéma animé par Malek Hbiri qui se chargera de l’encadrer les participant et de les former en matière d’écriture de scénarios sur la foire.

« Ehtaret ach nochoorlek » tel est le nom du dernier atelier consacré à la poésie et à la chanson et animé par Kacem Abdelkader l’un des paroliers d’Ali Riahi. A travers une exposition de photographies documentaire, cet atelier est une révérence aux figures emblématiques de la chanson tunisienne dont Ali Riahi.