La directrice de la radio culturelle Amel Guetari a démissionné sur fond de la polémique suscitée par la diffusion par erreur, d’un enregistrement obscène sur les ondes de ladite station radio.

Rappelons que la radio nationale avait présenté ses excuses pour cette erreur et a décidé d’ouvrir une enquête pour déterminer les causes et les auteurs de cette erreur.