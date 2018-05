Départ de Chahed : ceux qui sont pour et ceux qui sont contre

Les experts chargés de préparer le Document Carthage 2, se sont divisés sur la question du changement du gouvernement Youssef Chahed. Au cours de leur réunion ce mardi 22 mai 2018 à Carthage, l’UGTT et Nidaa Tounes ont tenu à trancher cette question et à faire figurer le changement du chef du gouvernement dans le Document qui sera soumis à la commission des présidents. Ils ont été soutenus dans leur position par l’UPL et l’UNFT.

Par contre Ennahdha et l’UTICA ont préconisé de transférer la question à la commission des présidents qui doit se réunir jeudi ou vendredi pour entériner le Document et arrêter définitivement sa position concernant le gouvernement. Ils ont été soutenus par l'UNAT, Al Moubadra et Al Massar. Ils considèrent que la question est du ressort du président de la république.

Après plus de six heures de débats, la réunion a été levée et le Document paraphé sera transféré avec les deux versions à la commission des présidents.