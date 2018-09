Des avantages exorbitants pour les maires tunisiens

Comme annoncé, les décrets d’application du Code des collectivités locales viennent d’être publiés dans le Journal officiel n°74 du 14 septembre 2018, dont celui relatif aux indemnités des maires et aux avantages y afférents.

Ce décret N° 774 en date du 23 août 2018 précise les critères d’octroi des primes et des avantages selon la taille de la municipalité, de la catégorie 1(moins de 10.000 habitants) à la catégorie 5( plus de 300.000 habitants). Ainsi on apprend que les maires des petites villes percevront une indemnité de 1.250 dinars avec en plus des primes de responsabilité de 150 dinars, de logement de 250 dinars, de représentation de 150 dinars, et de cartes téléphoniques à raison de 50 dinars. Soit au total 1.850 dinars par mois. Ces maires pourront, en outre, disposer d’une voiture de fonction d’une puissance fiscale de 5 chevaux dont l’entretien sera la charge de la municipalité et 240 litres de carburant soit l’équivalent de 480 dinars. Les mairies doivent se charger de verser les cotisations sociales de leurs présidents. Le maire d’une petite ville couterait aux contribuables au moins 2.500 dinars par mois.

Les maires des grandes villes de la taille de Tunis et de Sfax sont beaucoup plus choyés. Souad Abderrahim et son homologue Mounir Elloumi, percevront une indemnité de gestion de 4.000 dinars, une indemnité de responsabilité de 200 dinars, une indemnité de représentation de 400 dinars et une indemnité de logement d e500 dinars, au cas où la municipalité ne dispose pas d’un logement de fonction. En plus de cela, ils bénéficient d’une voiture de fonction d’une puissance fiscale de chevaux, de 400 litres de carburants ( 800 dinars) et d’un forfait 100 dinars sous forme de cartes téléphoniques prépayées. Sans compter les frais d’entretien de la voiture et les cotisations sociales. Soit près de 8.000 dinars par mois.

Rappelons que la Tunisie compte 350 municipalités et les maires ont tous à plein temps.