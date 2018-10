Des cas étranges d’enfants nés sans bras en France

Des cas étranges d’enfants nés sans bras dans le département français de l’Ain, inquiète les responsables de la santé. Au total, on a, jusque-là, recensé 18 cas entre 2000 et 2014.

L’Agence Santé Publique France a annoncé, mardi, que des investigations complémentaires sont en cours. Elle a rappellé que « la réalisation d'enquêtes rétrospectives, plusieurs années après la naissance, sera complexe ».

Ce phénomène inexpliqué a été relevé dans trois zones, en Loire-Atlantique, en Bretagne et dans l'Ain.

« Aujourd’hui suite à l’investigation de sept cas rapportés dans l’Ain entre 2009 et 2014, l’analyse statistique ne met pas en évidence un excès de cas par rapport à la moyenne nationale », explique François Bourdillon directeur de Santé publique France

« Nous n’avons pas identifié une exposition commune à la survenue de ces malformations », ajoute-t-il. L’agence a, par ailleurs mené des investigations similaires sur des signalements survenus en Loire-Atlantique (trois cas nés entre 2007 et 2008) et en Bretagne (quatre cas nés entre 2011 et 2013). « Pour la Loire-Atlantique et la Bretagne, l’investigation conclut à un excès de cas. Cependant aucune exposition commune n’a été identifiée pour les cas groupés de ces deux régions », ajoute Anne Gallay, directrice des maladies non transmissibles à Santé publique France.

L’agence de santé publique a mené des enquêtes sur les familles touchées par ces drames. « Nous avons entendu leurs parents leurs grands-parents et visiter les lieux où ils habitent. Aucun facteur environnemental – pesticides par exemple - n’a pu être mis en cause. » Santé publique France qualifie la situation de « dramatique » pour ces personnes mais n’apporte donc pour l’instant aucune explication en dehors de biais statistiques. 150 enfants par an en France naissent avec de telles malformations.

