Des difficultés pour organiser les législatives partielles en Allemagne

Nabil Baffoun, membre du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a reconnu dans une déclaration à Mosaïque FM qu’il y a des difficultés dans les élections partielles en Allemagne.

« Les difficultés étaient prévisibles car le délai d’organisation et d’inscription des électeurs est très restreint. Les causes de ces difficultés résident aussi dans la nature des législations adoptées par ce pays. Il n’y aura que des bureaux de vote dans les sièges de l’ambassade et des consulats. Les allemands n’offrent pas un grand nombre de bureaux comme en France ou en Italie », a expliqué Baffoun.

Nabil Baffoun a fait savoir que toute l’opération électorale en Allemagne est sous le contrôle de tout le monde. Chacun a le droit d’obtenir une accréditation et de vérifier les dépenses et le budget alloué à l’opération électorale en Allemagne… Nous travaillons sus très haute surveillance et il n’y a pas de mesures qui touchent à l’opération électorale. La seule contrainte qui s’oppose à notre travail est celle d’obtenir des accords de la part des autorités allemandes pour travailler sur son territoire.