Des dizaines de milliards pour des sociétés « fictives »

Pour faire taire les protestataires du bassin minier en 2008 qui revendiquaient, notamment, du travail, le gouvernement avait créé des « entreprises d’environnement et d’ingénierie شركات البيئة والغراسة » et recruter des jeunes en chômage, diplômés pour la plupart, avec des salaires variant entre 600 et 800 dinars par mois. Leur nombre n’a, depuis, cessé d’augmenter et il est passé de 2.600 en 2008 à 11.000 en 2017, selon des statistiques annoncées dans un article du quotidien "Achourouk" samedi 10 février 2018. Le dernier recrutement de 3.000 personnes à Tataouine prouve que les autorités sont en maque de solutions fiables et n’a fait, en apparence, qu’administrer des calmants pour ramener le calme dans la région.

Les recrutements se font, souvent, de manière anarchique et les 11.000 agents affectés dans les sociétés d’environnement coûtent 115 millions de dinars au budget de l’Etat. Bien pis, les agents n’exercent pas réellement le travail pour lequel ils ont été recrutés. Certains se contentent de marquer leur présence alors que d’autres vaquent à autre choses. Les sociétés qui ne sont pas encadrées par la loi, sont considérées comme des « sociétés fictives » pour couvrir un chômage déguisé. De même que ces recrutements anarchiques, contribuent à grever le budget des entreprises publiques comme c’est le cas de la CPG qui est, aujourd’hui, en butte à d’énormes difficultés en raison notamment des arrêts successifs de la production.