Des inspirations Macroniennes

Vous connaissez cette femme victime de tout type de violence conjugale: de l'agression physique à l'agression psychologique en passant par les agressions sexuelles et économiques ? Cette femme terrorisée jour et nuit par son mari incapable de contrôler ses pulsions primitives et souvent proie à l'échec professionnel et social, cette femme qui patauge dans la merde de la frustration sexuelle, de l'inhibition affective et de mépris. Cette femme esclave qui mendie une miette d'argent auprès de son mari qui lui arrache son salaire chaque fin de mois. Cette femme appareil productif dont le seul rôle est l'accouchement des enfants tous les deux ans et leur éducation pour prouver la virilité de son mari. Cette femme qui s'oublie souvent à force d'être absorbée par un quotidien amer, mais qui joue le rôle de la femme heureuse et épanouie devant tout le monde du fait d'un sentiment de honte due à l’atteinte à la dignité et à la blessure narcissique majeure. Cette femme qui se maquille trop pour cacher les cicatrices et les tâches bleues causées par les gifles, les coups de poings ou de pieds partout sur son corps. Cette femme qui porte des hauts talons et des minijupes pour paraître sexy et enviable et par conséquent combler le vide conjugal et sentir une féminité longtemps enterrée par l'agressivité, le mauvais goût et l'indifférence de son mari. Cette femme qui se flatte d'être draguée par les hommes pour reconstituer une estime de soi et une valeur complètement anéanties par le dénigrement, l'humiliation et la sous-estimation dont elle fait l'objet dès qu'elle met les pieds dans sa maison. Cette femme qui parle tout le temps de son mari, de sa galanterie et de son savoir vivre qui avaient tant animé ses fantasmes et ses rêves pré-mariage pour projeter l'image de la vie en rose, de la famille-modèle et de la femme la plus chanceuse sur cette terre et compenser donc un tant soit peu la détresse, la déception et la frustration qui gâchent sa vie conjugale.

Vous ne la connaissez pas? Eh ben, cette femme s'appelle la TUNISIE.

Dhouha Nasri