Des membres de la FTF dénoncent les décisions unilatérales de Wadii Jery

Cinq membres du bureau exécutif de la Fédération Tunisienne de Football (FTF) ont demandé au président Wadii Jery d’associer le bureau fédéral à la prise des décisions « en tant que première source de décisions de l’instance en charge des affaires du football tunisien » et ont réaffirmé la nécessité de respecter le statut de la FTF.

Dans un communiqué rendu public lundi soir, portant les signatures des membres Amine Mougou, Bilel Foudhaily, Senan Ben Saad, Mohamed Habib Mokdadad et Hanen Sellimi, rappellent que « la dernière réunion du bureau fédéral s’est tenue le 9 décembre 2017 et de ce fait toutes les décisions et communiqués émanant de l’instance fédérale n’ont pas été discutés au sein du bureau exécutif ».

« Nous nous attachons à toutes nos prérogatives garanties par le statut de la FTF, notamment les articles 32, 33 et 34, tout en réaffirmant notre engagement à servir le football tunisien et à œuvrer à hisser haut les couleurs nationales sur la scène internationale », a souligné le groupe de signataires.

Le porte-parole de la FTF, Amine Mougou, a démenti lundi soir à l’agence TAP que le groupe de signataires ait démissionné du bureau fédéral.

« Il ne s’agit pas de la démission de qui que ce soit des membres du bureau exécutif mais d’une demande d’application du statut de la FTF, car il importe de ne prendre aucune décision sans en référer au bureau fédéral en tant que première source de décisions qui intéresse le football tunisien », a-t-il souligné.

Le bureau fédéral est composé de 12 membres au total, rappelle-t-on.