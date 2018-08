Des orages attendues pour mercredi 22 août

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie pour mercredi 22 août 2018, le temps sera parfois nuageux avec orages et pluies isolés sur les régions côtières le matin puis intéresseront le reste des régions du nord et du centre l'après-midi.

- Vent de secteur Nord sur le nord et de secteur Est sur le centre et le sud; faible à modéré de 15 à 30 km/h

- Mer peu agitée.

-Températures maximales comprises entre 28 et 32°C sur e nord et le centre et entre 33 et 38°C sur le sud.