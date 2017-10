Direction de l’UNESCO : un tour final entre le Qatari et la Française

Le suspens continue encore dans les couloirs du siège de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture(UNESCO) pour l’élection d’un nouveau directeur général. Le candidat du Qatar l’ancien ministre de la culture et de la jeunesse Hamad bin Abdoulaziz Al-Kawari, 69 ans est arrivé en tête. Il a été rejoint par la candidate française l'ancienne ministre française de la Culture Audrey Azoulay, 45 ans qui a battu l’égyptienne en début d’après –midi par 31 voix contre 25. Le tour final, prévu en fin d’après-midi, va donc opposer un candidat arabe à une candidate européenne. Ce sera une occasion inespérée pour voir, enfin, un arabe à la tête de cette prestigieuse organisation onusienne.

Mais connaissant l’inimitié entre les pays arabes et notamment entre l’Arabie Saoudite qui a soutenu becs et ongles la candidate de l’Egypte Moushira Khattab, d'un côté et Qatar de l'autre, les chances ne sont pas assez grandes. Mais l’on ne sait jamais !