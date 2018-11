Disney Festival: La 2ème édition se déroulera du 23 au 25 novembre 2018

Devant le succès remporté l’an dernier par la première édition - plus de 20 000 spectateurs-, le Disney Festival de Tunis voit plus grand et rayonne désormais dans toutes les grandes villes du Pays, pour devenir le Disney Festival de Tunisie. Cette seconde édition reprend ce qui a fait le succès de la première, avec un programme d’avant-premières, de grands classiques Disney en version restaurée, de films live action, de musique, de conférence, sans oublier de nombreuses surprises qui à n’en pas douter feront briller les yeux des petits et des plus grands.

Avec en moyenne 10 séances par jour proposées par les cinémas participants, c’est plus de 50 films Disney qui seront proposés pendant ces 3 jours.

« Après l’engouement pour le premier Disney Festival de Tunis en 2017, c’est un immense plaisir de pouvoir proposer cette 2ème édition qui s’étend cette année à toute la Tunisie. Un programme particulièrement riche pour cette nouvelle édition avec de nombreuses nouveautés et 2 films en avant-première. Une formidable occasion d’apporter au plus grand nombre, toutes générations confondues, l’émotion, les rires et la magie véhiculées par les productions Disney. » Jean-François Camilleri, Président de The Walt Disney Company France, Benelux, Maghreb et Afrique francophone.

Le Festival 2018 s’articulera autour de 4 temps forts :

• Deux avant-premières exceptionnelles dans la salle mythique du Colisée de Tunis : le nouveau film d’animation des studios Disney RALPH 2.0 - présenté lors de la cérémonie d’ouverture - qui plongera les spectateurs aux cotés de Ralph et Vanellope dans le monde fascinant de l’internet et le nouveau film des studios Disney CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE ROYAUMES pour une aventure féérique qui lancera la période des fêtes de fin d’année. Ces films seront ensuite projetés dans toutes les autres salles participantes.

• Avec « Ma première séance de cinéma » les spectateurs viendront partager avec leurs enfants un moment inoubliable en leur faisant découvrir « WINNIE L’OURSON » et « MICKEY TOP DÉPART ». (A partir de 3 ans).

• Au cœur de l’univers Disney, la musique fera pleinement partie du festival avec « DISNEY EN CONCERT ». Six artistes de renom (Cerise Calixte, Samia Hammi, Neyla Torjmen, Haythem Hadhiri, Amine Halwani, et Mahmoud Turki se succèderont sur la scène de la Cité de la Culture pour faire vibrer petits & grands avec leur réinterprétation des grands classiques Disney.

• Inspiré de la campagne « Crois en tes rêves princesse », 5 femmes au parcours exceptionnel viendront partager leur expérience lors d’une conférence qui aura lieu le samedi 24 novembre à 11h00 à l’Institut Français.

Une riche programmation placée sous le signe de l’enthousiasme, de la féérie, du rire et de l’émotion. L’occasion de venir vivre ces moments d’exception en famille ou entre amis et faire le plein de souvenirs, la magie étant toujours plus intense lorsqu’elle est partagée.

Retrouvez les informations utiles et l’ensemble de la programmation du Festival sur la page Facebook: bit.ly/disneytunisie2

Billets en ventes sur le site www.teskerti.tn et dans toutes les salles participantes.

*Les salles et cinémas partenaires :

A Tunis : Le Palace, Le Colisée, Ciné Jamil, Cinéma Alhambra Zéphyr, Cinéma L’Agora, L’Institut Français de Tunis, La Cité de la Culture de Tunis.

En Tunisie : Le Ciné Théâtre Medina Hammamet, Cinéma Le Palace Sousse et les Maisons de la Culture de Sousse, de Siliana, de Gammarth, de Kebili, de Kairouan, de Ben Arous, de Sidi Bouzid, de Sfax, de Monastir, de Beja et de Médenine.