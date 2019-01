Disparition de Haj Fethi Mzabi

C’est avec beaucoup de tristesse que le monde de l’entreprenariat et des affaires tunisien apprend le décès de Haj Fethi Mzabi, fils de Haj Omrane et ainé de la fratrie Mzabi survenu en ce jour de Mercredi 16 Janvier 2019.

Affable, courtois et cultivant à souhait la discrétion, le défunt Haj Fethi , comme l’appelaient ses proches , était un travailleur acharné , un persévérant et un grand bâtisseur qui n’a jamais lésiné rechigné à l’effort pour construire et surtout fédérer autour des valeurs fortes comme le partage, l’amour du travail, le don de soi, la foi et l’optimisme.

C’est une figure emblématique du monde des affaires qui nous quitte et le regretté Haj Fethi a été l’instigateur de plusieurs grands projets industriels à forte employabilité.

Feu Haj Fethi Mzabi avait aussi foi en ses équipes et collaborateurs qu’il réussissait à transcender et à se challenger grâce aux conseils et orientations qu’il prodiguait pour construire des projets et surtout les pérenniser.

Enfin, Haj Fethi était connu pour sa grande générosité et reconnu pour ses hautes qualités morales

Paix à son âme