Document de Carthage 2 : la restructuration du gouvernement sera tranchée par la commission des présidents

La Commission des experts du Document de Carthage a abouti à l’élaboration d’un document de plus de 100 points à caractère politique, économique et social, a déclaré samedi à l’agence TAP Noureddine Arbaoui, membre de la Commission.

« Une fois adopté, ce document devrait définir le programme d’action du gouvernement, que ce soit avec la présente composition gouvernementale ou après son remaniement », a-t-il souligné.

D’après Arbaoui, le travail de la commission demeure inachevé jusqu’à l’examen des points litigieux par la Commission des présidents (Présidents des partis politiques et des organisations signataires du Document de Carthage).

Selon lui, les signataires du Document de Carthage ont validé 95% des points prévus par ce document et plus particulièrement les points à caractère économique et social.

« Ce document a envisagé certains points politiques relatifs notamment aux Instances constitutionnelles, à la Cour constitutionnelle et à la loi électorale », a-t-il ajouté, faisant remarquer que d’autres points, notamment la restructuration du gouvernement, ont été confiés à la Commission des présidents.

Réunis le 3 mars 2018 sous la présidence de la République, Béji Caïd Essebsi, les signataires du Document de Carthage avaient décidé la création d’une Commission qui aura pour mission de définir les priorités de l’économie nationale et de proposer les réformes y afférentes.

La commission est composée de deux représentants de chaque parti et de chaque organisation signataires du Document de Carthage.