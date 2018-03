Document de Carthage, Gouvernement : tous les scénarios sont envisageables

La commission formée par les signataires du « Document de Carthage » au cours de leur dernière réunion, va se réunir ce lundi 26 mars pour parachever l’examen des priorités de la prochaine étape et arrêter une nouvelle feuille de route pour le gouvernement durant les 20 derniers mois. Elle va définir les priorités de l’économie nationale et proposer les réformes y afférentes. Composée de deux représentants de chaque partie, elle doit rendre son rapport avec les solutions préconisées avant la fin de la semaine en cours.

« Tous les scénarios sont envisageables », selon le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi, y compris un changement à la tête du gouvernement. Le temps n’est plus à « la complaisance. Il faut plutôt relever les défis et trouver des solutions efficaces et concrètes ».

Le président de la république Béji Caid Essebsi, qui a ouvert ses travaux de cette commission, lundi dernier, a affirmé qu’elle est appelée à « évaluer le degré d’avancement de la réalisation des priorités définies dans le Document de Carthage ».

Il a, dans ce sens, appelé les membres de la commission à examiner l’ensemble des propositions présentées par certains partis et organisations signataires du Document de Carthage, exhortant « le reste des parties à fournir leurs propositions ».