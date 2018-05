La commission technique des signataires du « Document de Carthage » a terminé, lundi dernier, ses travaux sous la présidence de la conseillère principale et porte-parole de la présidence de la république Saida Garrach. Après plusieurs réunions, la commission est arrivée à préparer une feuille de route qu’elle soumettra à la réunion des signataires prévue vendredi 04 mai sous la présidence du chef de l’Etat Béji Caid Essebsi.

Les participants sont tombés d’accord sur un certain nombre de points dont notamment la nécessité d’un remaniement du gouvernement qui pourrait toucher plus d’un membre. Plusieurs noms ont été épinglés pour leur défaillance et leur incapacité à gérer leurs secteurs respectifs. Mais la commission a laissé l’opportunité du choix de la date à la réunion des signataires. Selon nos propres sources, il n’a pas été question du changement du chef du gouvernement, mais les participants ont mis l’accent sur la nécessité de réduire le nombre des départements, en fusionnant certaines d’entre elles et en supprimant d’autres. Plus de la moitié de secrétariats d’état devraient, tout simplement, être supprimés.

Le rapport mentionne l’engagement du gouvernement à respecter tous les accords conclus avec l’UGTT conformément à la réglementation en vigueur. C’est une revendication de la centrale syndicale. Il est, également, question d’autres points dont la lutte contre la contrebande et l’évasion fiscale et la modification du fameux article 96 du code pénal.

Mais une chose est quasiment sûre, le remaniement du gouvernement se fera, sauf décision contraire, juste après les élections municipales. La nouvelle équipe devra s’engager à ne pas se présenter aux prochaines échéances de 2019.

La commission technique est composée de deux représentants de chaque parti et organisation. Il est à noter que le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi a pris part à quelques réunions et il était accompagné de son adjoint Sami Cheffi alors que le président de l’UTICA Samir Majoul a participé à toutes les réunions en compagnie de son second Hamadi Kooli.