La commission issue du « Doctement de Carthage » tient ce lundi 02 avril sa troisième réunion qui sera consacrée à l’examen du document de synthèse préparée par la présidence de la république sur la base du diagnostic et des propositions de toutes les parties touchant à quatre volets : politique, économique, social et les entreprises publiques.

La réunion à laquelle va participé le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi, aux côtés des représentants de la centrale syndicale, devra définir les priorités de la prochaine étape, y compris, un changement du gouvernement. Sur cette dernière question, l’UGTT s’est montrée très critique à propos du rendement du gouvernement. Elle a pointé du doigt le laxisme et l’absence de soutien politique, tout comme le manque de solidarité entre les membres du gouvernement les conflits entre ministres et secrétaires d’état.

La réunion d’aujourd’hui, sera, en principe la dernière avant de soumettre les propositions aux signataires du Document qui arrêteront la feuille de route de la prochaine étape.

Mais une chose est sûre, un remaniement ministériel est attendu et il touchera plus d’un département. Il réduira le nombre de maroquins et par la même le nombre de l’équipe formée actuellement de 28 ministres et de 15 secrétaires d’état.