Du nouveau dans le limogeage surprise du ministre de l'énergie et des hauts cadres du ministère

Le limogeage surprise du ministre de l’énergie des mines et des énergies renouvelables Khaled Kaddour, de son secrétaire d’état Hachem Hmidi et tout le staff du ministère qui a été rattaché à celui de l’industrie, continue de susciter diverses réactions. Au-delà des justifications annoncées par le chef du gouvernement et son porta parole, beaucoup de zones ombres et d’incertitudes subsistent encore et qui devraient être élucidées. L’affaire n’est aussi simple qu’on le pense et il y a de de gros intérêts qui se cachent derrière, mais également une approche différente concernant la gestion des richesses pétrolières et le dossier des énergies.

Le ministre Khaled Kaddour, fils d’un ancien syndicaliste Houcine Ben Kaddour est réputé proche de l’UGTT qui est en guerre ouverte contre le chef du gouvernement Youssef Chahed. Il est de ce fait contre toute velléité de privatisation des entreprises publiques et la vérité des prix prônées par les bailleurs de fond étrangers et notamment le FMI. Et c’est le point de discorde avec la centrale syndicale. Or, le staff du chef du gouvernement et notamment son conseiller en charge du dossier, le pressent pour satisfaire les exigences du Fond monétaire international. La STEG, l’une des plus grandes entreprises nationales se trouve dans le collimateur. Au cours d’une réunion tenue à la Kasbah sur la situation de la STEG, le dit conseiller a évoqué l’éventualité de sa privatisation, prétextant son déficit chronique. Mais sa proposition n’a pas été retenue. Un dossier portant sur un prêt allemand destiné à l’amélioration des capacités de la société a été tout simplement rejeté par les services de la présidence du gouvernement.

Un autre point de discorde concerne les énergies renouvelables. A l’occasion de l’élaboration d’un cahier des charges relatif à l’énergie solaire par une commission spéciale, le dit conseiller a demandé à voir le projet avant son adoption exigeant le changement de certains critères. Refus du ministre qui a même demandé de ne plus traiter avec lui. Et c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Au cours du CMR tenu le 30 août sous la présidence de Youssef Chahed et consacré à la concession du de Halk El Menzel qui a été attribuée en janvier 1979, le ministre a fourni les explications nécessaires et le chef du gouvernement semblait convaincu. Or, le lendemain, à la première heure il annonça sa décision de décapiter un ministère pas assez coopératif et le rattacher à celui de l’industrie dirigé par un ami proche.

Le ministre limogé, dont le nom avait circulé comme possible successeur de Youssef Chahed, et son staff préparent déjà une riposte pour éclaircir certains points. Khaled Kaddour qui sera sur Nessma Tv lundi à partir de 18h00 fera certainement de nouvelles révélations.