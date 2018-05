Du rififi au sein du parti destourien

La présidente du parti destourien libre Abib Moussi a pris la décision de geler l’activité de cinq membres de la direction du parti. Il s’agit de deux secrétaires généraux adjoints Mohamed Elyes Ben Othman et Lotfi Mahfoudhi et de trois membres du bureau politique Wissem Ouerhani, Ali Ishak et Raoudha Mokaddem. Ils ont tous les quatre publié un communiqué dans lequel ils font part de leur regret à la suite de cette décision qu’ils jugent « arbitraire » en référence au statut du parti.

Les cinq membres reprochent, selon le communiqué, à la présidente du parti ses décisions unilatérales ce qui a nui à la cohésion et à l'harmonie de ses structures.

Ils se considèrent comme étant la direction légitime du parti et rejettent, par conséquent, la décision prise à leur égard. Ils expriment leur profond regret face à la situation interne du parti menacé d’effondrent en raison du « comportement irresponsable de sa présidente ».

Ils appellent la présidente à revoir ses décisions à leur encontre et à annuler purement et simplement le gel de leurs activités au sein des structures du parti.