Ecole coranique de Regueb: mandat de dépôt à l'encontre de 3 personnes

Le juge d’instruction près du tribunal de première instance à Sidi Bouzid a émis, ce lundi 4 février 2019, des mandats de dépôt à l'encontre de 3 personnes impliquées dans l'affaire de l'école coranique, rapporte Mosaïque FM.

Selon la même source, nombre d’enfants de l'école coranique à Regueb, ont subi des agressions sexuelles.

Rappelons que ces enfants ont été hébergés dans des institutions relevant du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et qu'ils sont âgés entre dix et seize ans.