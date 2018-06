ECOSOC : Une nouvelle catégorie de pays ... les moins avancés ou à revenu intermédiaire

Le Conseil économique et social (ECOSOC) a tenu, aujourd’hui, une réunion de coordination et de gestion au cours de laquelle il a examiné pas moins de 14 rapports d’organes subsidiaires et autres comités dont les travaux ont une influence sur la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Sous la houlette de Mme Inga Rhonda King, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Vice-Présidente de l’ECOSOC, celui-ci a pris note de certains de ces rapports, adopté cinq résolutions et entériné plusieurs décisions.

Le seul point qui a suscité des commentaires de plusieurs délégations est celui soulevé par le Comité des politiques de développement dont le dernier rapport mentionne la création éventuelle d’une nouvelle catégorie de pays. Elle regrouperait les États aptes à sortir de la catégorie des pays les moins avancés (PMA), mais qui courent le risque de tomber dans le « piège du revenu intermédiaire ».

Mme Sakiko Fukuda-Parr, Vice-Présidente du Comité des politiques de développement, a rappelé que celui-ci avait à nouveau examiné le cas de la République de Kiribati et conclu, pour la troisième fois consécutive, qu’elle était admissible au retrait de la catégorie des PMA. Raison pour laquelle le Comité a recommandé que ce pays soit reclassé, non sans proposer également de créer une catégorie de pays caractérisés par une extrême vulnérabilité aux changements climatiques et autres chocs écologiques. Kiribati, Tuvalu et les autres États appartenant à cette catégorie pourraient ainsi recevoir un appui adapté à leurs vulnérabilités spécifiques.

Cette proposition part du principe que de nombreux PMA qui passent à la catégorie des pays à revenu intermédiaire perdent le soutien international auquel ils étaient habitués, notamment l’aide publique au développement (APD) et des prêts à des taux concessionnels. En outre, malgré leur reclassement qui témoigne des progrès accomplis sur la voie du développement, ces pays font souvent face à des difficultés structurelles, à la faiblesse de leurs capacités productives et technologiques et au manque de diversification de leur économie. De nombreux PMA qui s’émancipent se retrouvent donc parfois pris au piège du fait des critères pris en compte lors de l’examen des performances de leur économie.

C’est le Comité des politiques de développement qui détermine si un PMA est susceptible d’être reclassé, s’il remplit, au moins pour deux examens consécutifs, une des deux conditions suivantes: atteindre le seuil requis pour au moins deux des trois critères à l’examen (le revenu national brut par habitant, l’indice du capital humain et l’indice de vulnérabilité économique), ou parvenir à un niveau de revenu par habitant d’au moins le double de celui requis pour ce critère. La décision de reclassement n’est cependant pas mécanique, et les circonstances spécifiques à chaque pays sont aussi prises en compte, notamment sa vulnérabilité et les conséquences probables des pertes financières liées à sa sortie de la catégorie des PMA.

C’est pourquoi « la performance du revenu intérieur brut ne veut rien dire si la capacité et les ressources nécessaires ne sont pas disponibles », a plaidé le délégué de Kiribati en faisant part des obstacles auxquels le pays fait face, notamment climatiques, non sans témoigner de son inquiétude face à cette nouvelle « catégorie encore indéfinie ». Une inquiétude partagée par la République de Corée qui a appelé à la prudence.

Le Comité des politiques de développement a aussi noté, pour la deuxième fois consécutive, que le Bhoutan, les Îles Salomon et Sao Tomé-et-Principe réunissaient les conditions voulues pour être retirés de la liste des PMA et a donc aussi recommandé leur reclassement. Le représentant du Bhoutan a assuré que son pays restait malgré tout « humble », étant confronté à des enjeux importants. « Notre croissance provient essentiellement de l’énergie hydraulique et nous sommes très vulnérables aux changements climatiques, aux inondations, aux catastrophes naturelles. »