Egalité dans l’héritage, abolition de la peine de mort et dépénalisation de l’homosexualité, principales propositions du Colibe

La commission des libertés individuelles et de l'égalité (Colibe) créée par le président de la république Béji Caïd Essebsi, le 13 août 2017, et présidée par la députée Bochra Belhaj Hmida, bien de rendre public son rapport. Dans plus de 200 pages, la commission a décortiqué l'asenal juridqiue existant et avancé plusieurs propositions qui sont soumises au débat pour enrichissement. Le chef de l’état veut une consultation le plus large possible.

Le rapport consultable sur le site de la commission, préconise plusieurs réformes pour adapter l’arsenal juridique tunisien à la Constitution de janvier 2014. Parmi les nombreux points soulevés, on relève notamment l’égalité dans l’héritage, l’abolition de la peine de mort et la suppression de l’article 230 du code pénal criminalisant l’homosexualité.

En ce qui concerne le premier point, le rapport propose un projet de loi stipulant une égalité de principe entre hommes et femmes du premier rang de parentèle : frères et sœurs, fils et fille, père et mère et époux. Mais la Colibe laisse la liberté aux personnes refusant cette égalité de répartir leur héritage autrement.

Le texte propose également une « abolition totale » de la peine de mort ou, à défaut, sa limitation aux seuls crimes ayant abouti à un décès, tout en excluant, selon les conventions internationales, les mineurs et les femmes enceintes.

Élaboré avec l’éclairage d’experts qui font autorité et une lecture à partir d’angles différents notamment sur les points en lien avec la religion, le rapport apporte du concret. Il présente des propositions de textes de loi prêts à l’emploi, qui seront soumis pour discussion et adoption à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) par la présidence de la République.

La Commission, composée de neuf membres bénévoles – essentiellement des juristes et des intellectuels -, a rendu son travail mardi 12 juin qui va au-delà du simple rapport. Il recense, en plus, les lois obsolètes, précise leur absence de conformité et propose une approche juridique alternative ainsi que des amendements aux lois.

