« El Teatro », une histoire de trois décennies teintées de créations, de passions, de partage, de rencontres et de rêves. C'est cette aventure de trois générations qui est le clou de la nouvelle création « Trente ans déjà » de Taoufik Jebali présentée en exclusivité samedi soir à l'ouverture de la 53ème édition du festival international de Hammamet.

Plus de 100 comédiens se sont réunis autour de cette création assistée dans la mise scène par Naoufel Azara et Walid Ayadi, d’après un texte écrit par Taoufik Jebali avec la participation de Iyadh Chaouachi, Mohamed Saber Oueslati.

« Trente ans déjà » revient sur les folies créatrices, à travers des récits qui s’enchaînent, des histoires qui s’entremêlent et s’assemblent pour dépeindre la vie et mettre en relief le désarroi et le doute qui marquent la vie de l’acteur dans les ronces inextricables de la vie et de son croisement avec les chemins du théâtre.

Dans cette nouvelle pièce, Taoufik Jebali renoue avec la méthode créatrice expérimentale d’El Teatro Studio avec une imagination débordante, un texte basé sur des improvisations et l’art de raconter comme un jeu sans fin. Avec des acteurs, en majorité amateurs mais tous engagés dans le processus du jeu, Jebali entend défendre et faire découvrir de nouveaux talents et faire surgir d'autres univers.

Faisant dialoguer le passé et le présent, dans une stupéfiante économie de mots et de gestes malgré le nombre important d’acteurs, Jebali, livre une interprétation d'une justesse et d'une subtilité à couper le souffle et remue le couteau dans la plaie sur les sujets de l'heure tels que le métier d’acteur, le doute sur l’avenir des jeunes, le 14 janvier, les « Harragas », « l’immolation », « la démocratie », la guerre, etc ...le tout présenté dans des scènes auparavant jouées mais totalement rénovées.

De 1987 à 2017, l'espace d'art et de création « El Teatro » vient de fêter ainsi son trentième anniversaire par cette création qui s'est voulue également une marque de reconnaissance et de fidélité à tous ceux qui ont permis à l'espace d'exister, d'avancer et de continuer.

TAP