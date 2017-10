Elle crée une bibliothèque avec ses élèves et la garnit des livres que son père lui a légués

Louable initiative d’un professeur de langue française, Samia Guelmami Mimouni, au Lycée secondaire d’El Omrane Supérieur. Avec ses élèves du club des jeunes scientifiques et le soutien de l’administration, ils ont créé une bibliothèque qui est le « fruit de leur travail pendant un mois ».

Samia dont le père, feu Mohamed Mimouni, était un enseignant de bonne réputation, connu, au Kef, pour son intégrité et son sens d’abnégation qui a voué sa vie à l’éducation et l’enseignement, a dédié cette salle à sa mémoire. Elle a offert tous les livres que le défunt père a laissés, à la bibliothèque du Lycée. C’est « la seule et précieuse fortune que mon père m’a léguée », a-t-elle écrit sur sa page Facebook. Elle a, également, voulu, « par ce geste simple faire un cadeau à tous les élèves du lycée afin qu'ils ne soient pas livrés dans la rue pendant les heures creuses ».

Un exemple à méditer et surtout à suivre. D’ailleurs, pourquoi le ministère de l’éducation n’encourage pas la création de bibliothèques dans les établissements scolaires, en y aménageant des espaces appropriés.