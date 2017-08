Elle le réveille pendant la sieste, il la tue : la tragédie d’une fillette de 5 ans

C’est le 1er novembre que les faits se sont produits. Ce jour-là, l’homme se trouve seul dans l’appartement familial avec sa belle-fille. Mais alors qu’il fait la sieste, l’enfant le réveille pour lui demander qu’il lui prépare quelque chose à manger pendant que sa mère est au travail. «Je lui ai dit que ce n’était pas l'heure du dîner», a expliqué l’homme après son arrestation.

A plusieurs reprises, le beau-père exige à l’enfant qu’elle quitte sa chambre, mais en vain. «Elle s’est assise par terre, cela m’a rendu encore plus en colère. Elle m’a poussé à bout», a-t-il avoué lors d’une confession filmée par les autorités. C’est à ce moment qu’il s’est emparé d’une arme pour poignarder la petite Luna. Puis, il a enveloppé le corps dans des couvertures et des serviettes en papier, l’a arrosé de vodka et a tenté de lui mettre le feu dans l’espoir de faire disparaitre les preuves du crime.

Mercredi, la juge a dit au public présent lors du procès de ne pas chercher à comprendre les raisons de ce drame parce que cela n’apporterait que du chagrin. L’avocat de l’accusé a reconnu qu’il s’agissait d’un acte terrible mais que son client n’était pas un homme mauvais. «Tom, je te pardonne et prie pour toi. Je ne souhaite que la paix», a déclaré un porte-parole de la mère à l’énoncé du verdict.